-İTALYAN EKİBİ KUPASINI ALDI İZMİR (A.A) - 13.03.2011 - Voleybolda, 2010-2011 sezonunda GM Capital Erkekler Avrupa Challenge Kupası'nı kazanan İtalya'dan Lube Banca Marche takımı kupasını aldı. Finalin her iki maçını da kazanan Lube Banca Marche takımı oyuncuları, maçtan sonra düzenlenen törenle kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık ile Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanvekili Jan Hronek'in elinden aldılar. Altın madalyalarını da alan İtalyan oyuncular büyük sevinç yaşadılar. Kupada ikinciliği elde Arkas Sporlu voleybolcular gümüş madalyalarını alırken, üzüntülü oldukları görüldü. Maçın en değerli oyuncusu seçilen Arkas Sporlu Agamez'e ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık verdi.