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Spor

"İtalyan devleri Mesut Özil'in peşinde"

Arsenal, takımın en çok kazanan ismi olan Mesut Özil'i iyi bir teklife bırakmaya sıcak bakıyor

16 Ocak 2019 14:12

Arsenal teknik direktörü Unai Emery tarafından son maçlarda kadroya alınmayan Mesut Özil’e Serie A ekiplerinden Juventus ve Inter talip oldu. Arsenal, Emery’nin planlarında yer almayan Mesut Özil için gelecek teklifleri değerlendirip, 30 yaşındaki oyuncunun satışından kazanılacak parayla Denis Suarez ya da Yannick Carrasco’yu kadrosuna katmak istiyor.

Arsenal, takımın en çok kazanan ismi olan Mesut Özil’i iyi bir teklife bırakmaya sıcak bakıyor.

2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi bulunan Mesut Özil, son 3 lig maçında da kadroda yer almamıştı.

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