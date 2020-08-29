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Spor

İtalyan devi, Sörloth'u istiyor

29 Ağustos 2020 12:53

İtalyan basını, Inter'in, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'un transferini bitirmeye yakın olduğunu yazdı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Leipzig'in teklifini öne çıkarmasının ardından bugün İtalya'da Sörloth için yeni bir iddia ortaya çıktı. RAI 2'nin haberine göre, Norveçli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Inter, Sörloth için Crystal Palace ve Trabzonspor ile anlaşmaya yakın.

Geride kalan sezonda attığı 24 golle Süper Lig'de gol kralı olan Sörloth'un, Karadeniz ekibiyle 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki forvet yeni sezonda Süper Lig'de 17 maça çıkarsa, yıldız oyuncunun bonservisi 6 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'un olacak.

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