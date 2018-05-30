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Spor

İtalyan devi, eski Beşiktaşlı için kesenin ağzını açtı!

Marcelo, Seri A yolunda...

30 Mayıs 2018 15:21

Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 2015-17 sezonları arasında başarıyla görev yapıp önceki dönemin başında 7 milyon Euro’ya Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon’a transfer olan Marcelo, yeni takımında da kalitesini göstermişti.

Fransız ekibinde kısa sürede takımın kaptanları arasına giren 31 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 49 maça çıkıp 5 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

Barça’nın kapısından dönmüştü 

Geçen dönemin ara transfer döneminde Katalan devi Barcelona’nın kapısından dönen Brezilyalı oyuncuya İtalya Serie A ekibi Milan’ın talip olduğu ortaya çıktı. Sambacı için Milan’ın 12 milyon Euro’yu (64 milyon TL) gözden çıkardığı kaydedildi.

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