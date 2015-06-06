İtalyan devi AC Milan'ın yüzde 48'i satıldı

Eski Başbakan Silvio Berlusconi, sahibi olduğu AC Milan kulübünün yüzde 48'ini 470 milyon Euro’ya Taylandlı iş adamı Bee Taechaubol'a sattı.

78 yaşındaki eski Başbakan, Tayland'lı milyarder Bee Taechaubol ile iki aydır süren pazarlıklar sonucunda anlaşmaya vardı.İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Berlusconi'nin kulübün yüzde 48'ini Taechaubol'a 470 milyon Euro karşılığında satma kararı aldığını duyurdu.

Milan Kulübü'nün yeni sahibi Bee Taechaubol, finans, inşaat, gayrimenkul ve teknoloji üzerine faaliyet gösteren çok sayıda şirketin sahibi.Taylandlı milyarder ile görüşmesinin ardından bir açıklama yapan Berlusconi, "İş sadece imzaya kaldı. Amacımız Milan'ı yeniden şampiyonluklar kazanan dev bir takım haline getirmek" dedi.

Berlusconi'nin şirketi Fininvest de anlaşmanın ayrıntılarını duyurdu. Silvio Berlusconi'nin başkanlık görevinde kalacağını belirten Fininvest, "Berlusconi ve Taechaubol güçlü bir Milan için işbirliği içerisinde çalışacaktır" açıklamasını yaptı.Silvio Berlusconi, Şubat 1986'da satın aldığı Milan'da 28 kupa kazanırken, kırmızı-siyahlılar 2011'den bu yana lig şampiyonluğuna ulaşamadı.