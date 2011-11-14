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Dünya

İtalyan devi 5,000 bin kişiyi çıkartıyor!

Üçüncü çeyrekte 14.5 milyar dolar zarar eden ve sermayesi tehlikeli seviyelere inen İtalyan UniCredit...

14 Kasım 2011 02:00

T24 - Üçüncü çeyrekte 14.5 milyar dolar zarar eden ve sermayesi tehlikeli seviyelere inen İtalyan UniCredit bankası, 10 milyar doları bulacak sermaye artırımına ve yaklaşık 5,000 bin kişiyi bulacak işten çıkarmaya hazırlanıyor.

UniCredit'in hamlesi hem Avrupa'da bu yılın hem son kriz esnasında da İtalya'nın en büyük sermaye artırımı olacak. Banka, ayrıca bazı ülkelerdeki belli başlı faaliyetlerine de son verecek. Bunlar arasında, Londra merkezli varlık satışı ve alım-satımı birimi de bulunuyor.

Banka bugün yılın üçüncü çeyreğinde 14.5 milyar dolar zarar ettiğini de açıkladı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 334 milyon euro net kar elde eden banka, 7.5 milyar euroya kadar sermaye artırımına gidecek ve bu yıl temettü  dağıtmayacak.

Toplam 62 bin kişiye istihdam sağlayan Unicredit ayrıca, 2015 yılı sonuna  kadar İtalya'daki 5 bin 200 çalışanını işten çıkaracak.

Reuters'in, haberine göre konuyla ilgili açıklamaları bankanın üst yöneticisi Federico Ghizzoni uzun zamandır beklenen stratejik plan kapsamında yapacak. Alınan bilgilere göre sermaye artırımının 2012'nin ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

22 ülkede faaliyet gösteren UniCredit, İtalya'nın yurtdışında en yaygın çalışan bankası konumunda bulunuyor.

Avrupa Bankacılık Otoritesi, bankanın 7.4 milyar euro ek sermayeye ihtiyacı olduğunu belirtmişti.


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