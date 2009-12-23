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Dünya

İtalyan dergi Ata'yı kapak yaptı

'Monsieur' 2010 İstanbul Kültür Başkenti etkinliklerine yer verdiği Ocak ayı sayısının kapağını Atatürk’e ayırdı.

23 Aralık 2009 02:00

İtalya’nın en popüler erkek dergilerinden “Monsieur,” 2010 İstanbul Kültür Başkenti etkinliklerine yer verdiği Ocak ayı sayısının kapağını Atatürk’e ayırdı.

“Mustafa Kemal Atatürk: Yükümlülük dininin peygamberi” başlıklı kapakta, “İslam’ın göbeğinde demokrasiyi kurdu. Yaşamını, halkıyla ilgili sorumluluklarına adadı. Türkiye’nin Müslüman dünyasında modern ve laik tek örnek olduğunu gösterdi. Kültürün, nefretin üstesinden gelebileceğini kanıtladı” ifadeleri kullanıldı.

Halen Türkiye’de ikamet eden ve Osmanlı Donanması ile ilgili bir kitap hazırlayan İtalyan gazeteci Bruno Cianci, dergideki yazısında “Atatürk’ün yarattığı Türkiye’nin 2010 yılında sihirli kenti İstanbul’uyla Dünya Kültür Başkenti olduğunu” hatırlatarak, “Ulu Önder’in devrimlerinden biri de kültürü çok önemsemesiydi” ifadesini kullandı. Dergi, 2010 Kültür Başkenti etkinliklerine de Alexander Levine imzasıyla 8 sayfa ayırdı.

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