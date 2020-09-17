İtalyan basınından Perotti iddiası

İtalya basınında yer alan iddiaya göre Fenerbahçe, Roma'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Diego Perotti'ye talip oldu.

Başkent ekibi, Perotti'nin yüksek maaşından dolayı transfer tekliflerine sıcak bakıyor. Haberde, Diego Perotti'nin yıllık 6 milyon euro maaşından kurtulmak isteyen Roma, sarı lacivertlilerden 2,5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Perotti'nin adı transfer sezonunun başında da Fenerbahçe ile anılmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda 4. sezonunu geçiren 31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 26 maçta 6 gol ve 4 asist üretti.