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Spor

İtalyan basınından Juventus’a övgü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçında Juventus'un konuk ettiği Monaco'yu 2-1 yenerek adını finale yazdırması, İtalya basınında geniş yankı uyandırdı

10 Mayıs 2017 21:41

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçında Juventus'un konuk ettiği Monaco'yu 2-1 yenerek adını finale yazdırması, İtalya basınında geniş yankı uyandırdı.

Yarı final ilk maçında deplasmanda 2-0'lık galibiyetin ardından rövanşı da kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde son 3 yılda ikinci kez finale kalan İtalya temsilcisinin istikrarlı performansı, ülke basınında göklere çıkarıldı.

Juventus'a yakınlığıyla bilinen Tuttosport, İtalyan temsilcisinin performansına ilişkin "Muhteşemler" başlığıyla yayımladığı haberde, "Hırvat golcü Mario Mandzukic ve Brezilyalı sağ bek Dani Alves, attıkları gollerle takımını finale taşıdı." ifadelerini kullandı.

Haberde, siyah-beyazlı kulübün final maçının oynanacağı Galler'in başkenti Cardiff'teki Milenyum Stadı'na bilet ayırttığı, finalde ise rakibinin büyük ihtimalle Real Madrid olacağı belirtildi.

Manşetini Juventus'un sloganı "Sonuna kadar" ifadesiyle atan La Gazzetta dello Sport, siyah-beyazlı camiada final biletinin alınması sebebiyle büyük mutluluk yaşandığını kaydetti. Organizasyonda son 3 sezonda ikinci finalini yaşayacak Juventus'un her takıma karşı rahatlıkla oynayabildiği ve Monaco'yu zorlanmadan geçtiği görüşüne yer verildi.

Maç değerlendirmesinde ise Monaco'nun erken gol bulmak amacıyla karşılaşmaya hızlı başlamasına rağmen Juventus kalecisi Gianluigi Buffon'u geçemediği ve Fransa temsilcisinin kalan dakikalarda maçı çevirmeye gücünün kalmadığı ifade edildi. Haberde, kariyerinin sonuna yaklaşan Buffon'un, bu kupayı kazanarak kariyerinde ilki gerçekleştirmek istediği de vurgulandı.

Corriere dello Sport'un haberinde, Real Madrid'e atıfla Juventus'a "galaksi takımı" benzetmesi yapıldı. Gazete, bu kupada 9'uncu kez finale yükselen İtalyan temsilcisinin maçın başlarında kalesinde gol fırsatları vermesine rağmen bunların Monaco tarafından kullanılamadığının altı çizildi.

La Stampa ise "Juventus, muhteşem bir şekilde Cardiff'teki finale uçtu" manşetiyle haberini okuyucularına duyurdu. İtalyan temsilcisinin başarısı, televizyon kanallarının ana haber bültenlerine de ilk sıradan girdi.

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