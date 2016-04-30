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Spor

İtalyan basını: Lazio, Fatih Terim'e iki yıllık teklif sundu

İtalya Serie-A'da kötü sezon geçiren Lazio'da, Fatih Terim gündemdeki ilk isim

30 Nisan 2016 17:41

İtalya'nın popüler spor gazetesi Il Tempo, Lazio'nun Fatih Terim'e 2 yıllık teklif sunduğunu iddia etti. Gazetenin haberine göre, Terim'in Laziolu yöneticilerle görüşmek için İtalya'ya geleceği de belirtildi.

Galatasaray'ı 4 sene üstüste şampiyon yapmasının ardından Avrupa'ya yelken açan Terim, Temmuz 2000'de Fiorentina'nın başına geçmiş, ancak taraftarların sevgisini kazanmasıyla birlikte başkan Vittorio Cecchi-Gori'yle arası açılmış ve Şubat 2001'de görevine son verilmişti.

Daha sonra ise 2001 yılında Temmuz ve Kasım ayları arasında Milan'ı çalıştırmış, ancak takımın başına Carlo Ancelotti'nin geçmesi için daha sonra görevine son verilmişti. 



7 yıllık sözleşme imzalamıştı



Galatasaray'da 2012/2013 şampiyonluğunu yaşamasının ardından başkan Ünal Aysal ile yaşadığı sorunlar sebebiyle Sarı Kırmızılılar'dan ayrılmak zorunda kalan Terim, Türkiye'de futbolun başına getirilmiş ve TFF ile 7 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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