İtalyan basını iddia etti: Ronaldo - Neymar takası

Juventus'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cristiano Ronaldo için İtalyan kulüp kolları sıvadı. Ronaldo'yu bedavaya elinden kaçırmak istemeyen Juventus, PSG'de kariyerini sürdüren Neymar ile takasını kulübüne teklif edecek.

İki takımın da yıldız futbolcuları ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamaması Torino ekibinin alternatif bir plana itti. Haberde dünyanın en fazla kazanan üç futbolcusundan ikisi olan Neymar ve Ronaldo'nun benzer kontratlara sahip olduğu ve bu durumun takas ihtimalini güçlendirdiği belirtildi. Ronaldo ve Neymar'ın takımları ile olan sözleşmeleri 2022 yazında sona erecek.