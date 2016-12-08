İtalyan basını: Galatasaray, Ibarbo ile temasta

İtalya basını, Cagliari’nin Panathinaikos’taki kiralık Victor Ibarbo'nun Galatasaray ile temasta olduğunu iddia etti.

Bonservisi Cagliari'de olan Kolombiyalı hücum oyuncusunun devre arası Galatasaray'a transfer olacağı yazıldı.



Gelişmelerle ilgili Ibarbo'nun menajeri Riccardo Calleri'ye açıklamalarda bulundu.

Calleri, konuyla ilgili olarak; "Galatasaray oyuncumla daha önce ilgilenmişti. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz'' ifadelerini kullandı.



Galatasaray yönetiminin devre arası transfer çalışmaları sürdürdüğü, Jan Olde Riekerink kalsa da ayrılsa da takıma yapılacak takviyeler için yol haritasının belli olduğu öğrenildi.