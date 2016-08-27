İtalyan basını: Eğer Beşiktaş'ın yıldızı 33 yaşına gelmiş Quaresma ise...

Dünyaca ünlü İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport Beşiktaş'ı Türkiye Ligi'nin taze şampiyonu olarak nitelendirirken daha önce İtalya'da oynamış ve 2008 yılında sezonun en büyük hayal kırıklığı anlamına gelen Altın Bidon ödülünü alan Portekizli Quaresma için, "Patlama yapamayan yıldız. Barcelona, İnter, Chelsea gibi kulüplerin yanı sıra Avrupa'nın hemen hemen her yerinde gezdi ve başarılı olamadı. Son olarak sürpriz bir şekilde Euro2016'yı kazandı" ifadesini kullandı. DHA'da yer alan habere göre, gazetede, Quaresma üzerinden Beşiktaş'a şu gönderme yapıldı:

"Eğer yıldızları neredeyse 33 yaşına gelmiş Ricardo Quaresma ise bu takım için iyi bir sinyal değildir."

Gazete, siyah-beyazlıların bir başka önemli oyuncusu olarak Barcelona'dan transfer edilen Adriano'yu gösterirken bir diğer İtalyan gazetesi Tuttosport kura çekimini "Juventus ve Napoli rahat bir nefes alabilirler" yorumuyla değerlendirdi ve Napoli ile aynı grupta yer alan Beşiktaş için 'karşılaşması her zaman zor' yorumunda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la aynı gruba düşen Napoli'nin teknik direktörü Maurizio Sarri takımının Serie A'da AC Milan'la oynayacağı karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısınında kurayı değerlendirdi.

İtalyan basınında gerek Juventus gerekse Napoli'nin grupları hakkındaki oluşan olumlu havaya katılmadığını belirten Sarri "Herkes Porto'nun çok zor bir rakip olacağını söylüyordu ama Benfica onların 15 puan üzerinde yer aldı. Bu nedenle bizim grup hakkında kolay yorumlarına katılmıyorum. Tüm rakiplerimiz liglerini şampiyon bitirdiler. Beşiktaş da Galatasaray'ın önünde bitirdi. Grup çok prestijli gözükmüyor ama ben çok karmaşık ve mücadeleli bir grup olacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi hep böyledir" ifadesinde bulundu.