İtalyan basını: Draghi'nin Erdoğan'a 'diktatör' demesi diplomatik çatışma yarattı

Corriere della Sera gazetesi "İtalya ile Türkiye arasında bu seviyede bir diplomatik çatışma uzun süredir görülmüyordu. Darbe girişimi, akademisyenlere, insan hakları savunucularına ve gazetecilere karşı sonu gelmeyen bir tutuklanma dalgasını tetikledikten sonra bile iki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi kalmıştı" diye yazdı.

Gazetedeki Massimo Franco imzalı yorum yazısında da, Draghi'nin "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i savunmak" için kullandığı bu sözlerle "Avrupa'ya bağlılığını katı biçimde teyit ettiği" belirtildi.

Draghi'nin Erdoğan'a yönelik sözlerine ve Türkiye'den gelen tepkiye baş sayfasında yer veren La Repubblica gazetesi "Draghi'nin Erdoğan'la ilgili sözleri diplomatik bir çatışma yarattı" dedi. Gazete, İtalya'nın bugüne kadar Türkiye'nin AB üyeliğini destekler tutumunu ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin büyüklüğünü de hatırlatarak "İtalya Avrupa'da her zaman Türkiye'ye karşı bir güvercin gibi görülmüştür" diye yazdı.

La Repubblica, geçen Aralık'taki AB zirvesinde de Fransa ve Yunanistan gibi ülkeler Türkiye'ye karşı yaptırım isterken İtalya'nın Almanya ile birlikte daha yumuşak bir pozisyon aldığını hatırlattı.

La Stampa gazetesi de Draghi'nin "diktatör" çıkışını ve Türkiye'den gelen tepkileri verdiği haberinde, İtalya Başbakanı'nın "Bu diktatörlere ihtiyacımız var" demesini de yorumladı. Gazete, bunun nedenini "İtalya, Türkiye'nin dünya çapında beşinci, Avrupa'da da Almanya'dan sonra ikinci önemli ticari ortağı. Ayrıca AB Türkiye ile göç dalgasının yönetilmesi için çok eleştirilen bir anlaşmaya imza attı" şeklinde açıkladı.

La Stampa'nın baş sayfasında "Sultan'a iki tokat" başlığıyla yayımlanan yorum yazısında ise şu ifadeler yer aldı: