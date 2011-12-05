İtalyan bakan kurtarma paketini açıklarken ağladı

T24

Kameraların karşısına geçtiler



Bakan bile hüngür hüngür ağladı







Emeklilik yaşını söylerken ağladı



Başbakanlık'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Ekonomi Bakanı ve Başbakan Mario Monti, Ekonomik Gelişmeler ,Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Corrado Passera, Ekonomi Bakan Yardımcısı Vittorio Grilli, Refah, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Elsa Fornero ile Parlamento'yla İlişkiler Bakanı Piero Giarda basın mensuplarının karşısına çıktı.İtalya'da Monti hükümetinin yeni ekonomik yaptırımları içeren kanun hükmünde kararnamesi Bakanlar Kurulu'nda onaylandı. Paketle ilgili yapılan basın toplantısında emeklilik koşulları hakkında bilgi veren Refah, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Elsa Fornero'nun konuşmasının ortasında gözyaşlarına boğulması toplantıya damgasını vurdu. Basın toplantısı öncesinde Başbakan Mario Monti, kürsüye gelerek ekonomik paketle ilgili "halka açıklama" yaptı.Monti'nin ardından söz alan Refah, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Elsa Fornero ise merakla beklenen emeklilik sistemindeki değişimler hakkında bilgi verdi. Fornero, artık emeklilik hakkı elde etmek için çalışılan yıl süresinin önemli olmayacağını vurgulayarak, "Ne kadar katkıda bulunulduğu önemli olacak. 2018'e kadar erkekler 66, kadınlar 62 yaşında emekli olacak. 2018'den itibaren 66 yaş sınırı herkes için geçerli olacak" dedi ve "Sadece bu kadarını yapabildik. Bu özveride bulunmak zorundayız" diyerek ağlamaya başladı.