İtalyan askeri suçlu!

T24- İtalya'da Jandarma Özel Harekat Dairesi Komutanı Tuğgeneral Giampaolo Ganzer, Milano 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 yıl hapis ve kamu görevinden men cezasına çarptırıldı.



Mahkeme, 1990-1997 döneminde uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında yapılan usulsüzlüklerden dolayı yargılanan subay ve astsubaylardan 15'ini muhtelif hapis cezalarına çarptırırken, 3 zanlı hakkında beraat kararı verdi.



Milano 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün açıklanan kararı, 61 yaşındaki Tuğgeneral Ganzer, iki cümlelik bir açıklamayla, "Yargı kararına saygı göstermekten başka çare yok. Gerekçeli kararın açıklanmasını bekliyoruz" diye yorumladı.



Mahkeme, 1990'lu yıllarda Özel Harekat Dairesi'nde görev yapmasının ardından halihazırda İtalyan Askeri İstihbarat Teşkilatı'nda görevli Albay Mauro Obinu'yu 7 yıl 10 ay hapis, 35 bin Euro para ve kamu görevinden men cezalarına çarptırırken, Assubay Gilberto Lovato da 13 yıl hapis ve 59 bin Euro para cezası aldı.



Mahkemenin, zanlıların suçu örgütlü olarak işledikleri yolundaki suçlamayı yerinde bulmayarak, savcılık tarafından istenilen cezalarda önemli oranda indirime gitmiş olması da dikkati çekti.



Savcı Luisa Zanetti, uzun süredir devam eden davanın 14 Nisan'daki duruşmasında, "Jandarma Özel Harekat Dairesi'ne bağlı bir grup subay ve astsubayın, bir an önce kariyer yapabilme uğruna, usulsüzlük yapmak üzere örgütlü suç teşekkülü oluşturdukları ve uyuşturucu çetelerine mensup kimi zanlılarla ilişki içerisinde bulundukları" iddiasıyla, Tuğgeneral Ganzer için asgari 27 yıl ve diğer sanıklar için de muhtelif hapis cezası talep etmişti.