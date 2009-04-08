İtalyan aşıklar depremde sarılıp can vermiş

İtalya'da mucize kurtuluş

L'Aquila bir daha sallandı, ölü sayısı 228'e çıktı

Yakınlarının ifadesine göre, L'Aquilalı 24 yaşındaki Francescu Esposito, Richter ölçeğine göre 6,3 büyüklüğündeki depremin olduğu gece ilk sarsıntılardan sonra nişanlısı Angela'yı sakinleştirmek için Angela'nın kaldığı öğrenci yurduna gitti.Ailesi, depremin ardından oğullarından haber alamazken, Francescu ve nişanlısının cesetleri çöken yurt binasının altında birbirlerine sarılmış olarak bulundu.Yetkililer, genç çiftin binanın çökmesiyle anında can verdiklerinin belirlendiğini söylerken, çiftin evlenmeyi planladığını belirten ailenin yorumu da "birbirlerinin kollarında can verdiler" şeklinde oldu.Öte yandan, merkez üssü L'Aquila olan depremde 10 bin ila 15 bin binanın yıkıldığını veya büyük oranda zarar gördüğünü belirten yetkililer, 17 bin ila 25 kişinin evsiz kaldığını söyledi.Halen 15 kişinin kayıp olarak bildirildiğini ifade eden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarına 7 bin kişinin katıldığını, şimdiye kadar yaklaşık 100 kişinin enkaz altından sağ olarak kurtarıldığını kaydetti.Depremin vurduğu bölgelere 16 sahra mutfağı ve toplam 14,500 kişilik 20 çadır kampı kurulduğunu, ayrıca otellerde 6,500 yatağın evsizler için ayrıldığını belirten yetkililer, ilk aşamada yardım çalışmalarına hükümet tarafından 40 milyon dolarlık bütçe ayrıldığını bildirdi.