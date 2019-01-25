İtalyan Alpleri'nde uçak ve helikopter havada çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

İtalya'nın kuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede bir uçak ile helikopterin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Valle de Aosta bölgesinde Alp Dağları'ndan Rutor'un üzerinde küçük bir özel uçak ile helikopter havada çarpıştı.

Kazayı gören dağcıların haber vermesi üzerine, ambulans helikopterler bölgeye gönderildi. Yardım ekiplerine dayandırılan haberlere göre, kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı, ölenlerin yabancı olduğu bilgisi paylaşıldı.