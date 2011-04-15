-İTALYAN AKTİVİSTİN CESEDİ BULUNDU GAZZE (A.A) - 15.04.2011 - Gazze'de Selefi gruplardan biri tarafından kaçırılan İtalyan aktivistin cesedi bulundu. Filistin güvenlik güçlerine yakın bir kaynak, "Viktor" adıyla anılan İtalyan aktivistin cesedinin gece saatlerinde bulunduğunu belirtti. Aktivisti kaçıran grup, yayımladığı bir videoyla kaçırdıkları İtalyan karşılığında, Hamas hükümeti tarafından tutuklanan lider ve üyelerinin 30 saat içinde serbest bırakılmasını talep etmişti. Grup, videoda, Hamas güvenlik güçleri tarafından, geçen Mart ayında Şati Mülteci kampındaki evinde tutuklanan liderleri Ebu El-Velid El Makdisi takma adlı Hişam Essayidni ve tutuklu diğer üyelerinin tümünün serbest bırakılmasını istemişti. Grup, sürenin dün sabah saat 11.00 itibarıyla başladığını, bu sürede talepleri gerçekleşmediği takdirde, İtalyan aktivistin öldürüleceğini duyurmuştu.