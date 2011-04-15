T24 LogoT24 Logo
Dünya

İTALYAN AKTİVİSTİN CESEDİ BULUNDU GAZZE (A.A)

15 Nisan 2011 12:16

-İTALYAN AKTİVİSTİN CESEDİ BULUNDU GAZZE (A.A) - 15.04.2011 - Gazze'de Selefi gruplardan biri tarafından kaçırılan İtalyan aktivistin cesedi bulundu. Filistin güvenlik güçlerine yakın bir kaynak, "Viktor" adıyla anılan İtalyan aktivistin cesedinin gece saatlerinde bulunduğunu belirtti. Aktivisti kaçıran grup, yayımladığı bir videoyla kaçırdıkları İtalyan karşılığında, Hamas hükümeti tarafından tutuklanan lider ve üyelerinin 30 saat içinde serbest bırakılmasını talep etmişti. Grup, videoda, Hamas güvenlik güçleri tarafından, geçen Mart ayında Şati Mülteci kampındaki evinde tutuklanan liderleri Ebu El-Velid El Makdisi takma adlı Hişam Essayidni ve tutuklu diğer üyelerinin tümünün serbest bırakılmasını istemişti. Grup, sürenin dün sabah saat 11.00 itibarıyla başladığını, bu sürede talepleri gerçekleşmediği takdirde, İtalyan aktivistin öldürüleceğini duyurmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24