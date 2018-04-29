T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İtalyan akademisyenin hukuk zaferi: Köpeği hastalandı, hastalık izni aldı

İtalya'da köpeği hastalandığı için işe gidemeyen bir kadın , iş yeriyle girdiği hukuk mücadelesini kazandı ve çalışmadığı günlerin parasını aldı. Yargıç, köpeğin hastalanmasının "ciddi ya da ailevi nedenler"den biri olarak kabul edilmesi gerektiğine hükme

29 Nisan 2018 20:30

Köpeği hastalandığı için işe gidemeyen bir İtalyan , iş yeriyle girdiği hukuk mücadelesini kazandı ve çalışmadığı günlerin parasını aldı.

Adı açıklanmayan ve Roma La Sapienza Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu belirtilen kişni, ameliyat olan 12 yaşındaki Cucciola adlı köpeğine bakabilmek için iki gün işe gitmedi.

Ancak işe gitmeme gerekçesinin kabul edilmemesinin ardından hayvanlar üzerinde deneylerin yasaklanması için mücadele eden yardım örgütü LAV'ın yardımıyla üniversiteye dava açtı.

Avukatlar duruşmada, İtalyan yasaları uyarınca acı çeken hayvanları terk etmenin suç olduğuna ve bunun bir yıl hapis ya da 10 bin euroyla cezalandırıldığına dikkat çekti.

Yargıç, köpeğin hastalanmasının "ciddi ya da ailevi nedenler"den biri olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

İtalya mahkemelerinde ilk kez böyle bir karar alınıyor.

LAV Başkanı Gianluca Felicetti, kararı "mali kazanç ya da iş yapma kabiliyetleri için kullanılmayan hayvanların aile fertlerinden biri olarak kabul edilmesi yolunda önemli bir adım" olarak niteledi ve bundan böyle aynı durumdaki kişilerin hayvanlarının rahatsızlığını "ailevi neden" olarak gösterebileceğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YargıçRoma La SapienzaCucciolaLAVLAV Başkanı Gianluca Felicetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24