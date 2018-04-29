İtalyan akademisyenin hukuk zaferi: Köpeği hastalandı, hastalık izni aldı

Köpeği hastalandığı için işe gidemeyen bir İtalyan , iş yeriyle girdiği hukuk mücadelesini kazandı ve çalışmadığı günlerin parasını aldı.

Adı açıklanmayan ve Roma La Sapienza Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu belirtilen kişni, ameliyat olan 12 yaşındaki Cucciola adlı köpeğine bakabilmek için iki gün işe gitmedi.

Ancak işe gitmeme gerekçesinin kabul edilmemesinin ardından hayvanlar üzerinde deneylerin yasaklanması için mücadele eden yardım örgütü LAV'ın yardımıyla üniversiteye dava açtı.

Avukatlar duruşmada, İtalyan yasaları uyarınca acı çeken hayvanları terk etmenin suç olduğuna ve bunun bir yıl hapis ya da 10 bin euroyla cezalandırıldığına dikkat çekti.

Yargıç, köpeğin hastalanmasının "ciddi ya da ailevi nedenler"den biri olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

İtalya mahkemelerinde ilk kez böyle bir karar alınıyor.

LAV Başkanı Gianluca Felicetti, kararı "mali kazanç ya da iş yapma kabiliyetleri için kullanılmayan hayvanların aile fertlerinden biri olarak kabul edilmesi yolunda önemli bir adım" olarak niteledi ve bundan böyle aynı durumdaki kişilerin hayvanlarının rahatsızlığını "ailevi neden" olarak gösterebileceğini söyledi.