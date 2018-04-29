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BBC Türkçe

İtalya'dan WhatsApp'a 3 milyon euro'luk 'dayatma' cezası

İtalyan Rekabet ve Piyasa Kurumu, WhatsApp'ın Facebook tarafından satın alınması sonrası kullanıcıları, kişisel bilgilerini Facebook'la da paylaşmaya zorladığı gerekçesiyle cezalandırılmasına karar verdi.

29 Nisan 2018 20:30

İtalya, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a 3 milyon euro ceza kesti.

İtalyan Rekabet ve Piyasa Kurumu, WhatsApp'ın Facebook tarafından satın alınması sonrası kullanıcıları, kişisel bilgilerini Facebook'la da paylaşmaya zorladığı gerekçesiyle cezalandırılmasına karar verdi.

Rekabet kurumu, kullanıcıların, kişisel bilgilerini Facebook'la da paylaşmazlarsa WhatsApp'ı kullanmaya devam edemeyeceklerine inandırıldığına ve böylece bilgilerini paylaşmaya zorlandığına hükmetti.

WhatsApp'ın kullanım koşullarını yenilemesi sonrası İtalya'da 2016'da tüketici haklarının ihlal edildiği iddiasıyla iki ayrı inceleme başlatılmıştı. Bu incelemelerin sonunda, uygulamanın kullanıcılara yeni hizmet koşullarını "dayattığı", ayrıca kullanıcı sözleşmesine şirketin tek taraflı olarak değiştirebileceği "haksız" maddeler koyulduğu belirlendi.

Rekabet ve Piyasa Kurumu bu nedenlerle WhatsApp'ın 3 milyon euro ceza ödemesine karar verdi.

WhatsApp'tan yapılan açıklamada kararı inceledikleri ve İtalyan yetkililerle işbirliği içinde çalışmaya devam edecekleri belirtildi.

WhatsApp 2014'te Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınmıştı.

Bu satış işleminin ardından Almanya da geçen yıl Facebook'a, WhatsApp'ta kayıtlı kişisel verileri kullanma yasağı getirmişti.

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