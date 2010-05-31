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Dünya

İtalya'dan vizesiz geçişe destek

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırma konusunda İtalya'nın tam destek sağlayacağını

31 Mayıs 2010 03:00

T24- Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırma konusunda İtalya'nın tam destek sağlayacağını söyledi. 


Bağış, İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini ile yaptığı görüşmede İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemileri hedef alan saldırısı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ilgili konuların ele alındığını söyledi.


Bağış, İtalya Dışişleri Bakanlığı temaslarından sonra yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırması konusundaki girişimlerimize İtalya tam destek verecek" dedi.


Egemen Bağış, görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ilgili sorunların da gündeme geldiğini belirterek, "Frattini'yle, Kıbrıs'la direkt ticaretin başlaması konusunda yaşanan süreci de değerlendirdik. İtalya da bizim gibi Annan planı sonrası KKTC vatandaşlarına haksız bir uygulama yapıldığını düşünüyor. Onlar da bir an evvel ambargoların kalkması konusunda desteklerini bizimle paylaşacaklarını ifade ettiler" diye konuştu.

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