İtalya'dan Türkiye'ye sığınmacı eleştirisi: Bazıları yapması gerekeni yapmıyor mu?

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, 2018 başından beri 1200 sığınmacının Türkiye'den İtalya'ya geldiğini hatırlatıp Ankara'nın sözü verilen mali yardımı almasına rağmen 'sığınmacı anlaşmasının' gerekliklerini yerine getirmediğini söyledi.

Ansa Haber Ajansı'nın haberine göre, Salvini dün yaptığı açıklamalarda, "Yılbaşından beri 1200 sığınmacı deniz yoluyla Türkiye'den geldi. Göçü kontrol etmek için AB, Türkiye'ye 6 milyar euro verdi. Bir şeyler doğru değil, acaba bazıları, yapması gerekeni yapmıyor mu?" dedi.

AB, Suriye krizi nedeniyle Avrupa ülkelerine akın eden Suriyeli sığınmacı sorunuyla baş edebilmek için 2016 yılında Türkiye'yle bir anlaşma imzalamıştı.

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Salvini, Avrupa ülkelerine de sığınmacılar konusunda çıkış yapmıştı

Beş Yıldız Hareketi ile birlikte İtalya'da yeni hükümetin İçişleri Bakanı olan Salvini'den, Avrupalı ülkelere daha fazla sığınmacı alma çağrısı da gelmişti. Salvini, İspanya'nın 66 bin 629 daha sığınmacı almasını umduğunu söylemişti. Salvini, Fransa, Malta, Portekiz ve diğer Avrupalı ülkelerin de kaçakçıların elinden kurtarılan sığınmacıları almasının kendilerini mutlu edeceğini dile getirmişti. İtalya'nın sığınmacılar için yaptığı harcamalara da atıfta bulunan Salvini, "Kimi kabul edeceğimize biz karar vereceğiz" demişti. Son yıllarda Akdeniz açıklarındaki gemi ya da teknelerden kurtarılan 600 binden fazla sığınmacı İtalya'ya ulaştı.

"Sığınmacıları kurtarmayın"

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden sığınmacılar konusunda daha fazla dayanışma isteyen Salvini, geçen aylarda yaptığı açıklamada yabancı yardım kuruluşlarına Akdeniz'de zor durumdaki sığınmacıları 'kurtarmamaları' çağrısı da yapmıştı.