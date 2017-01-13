İtalya'dan Türkiye'ye 'başkanlık' uyarısı: AB üyeliğinden uzaklaştırır

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, Il Manifesto gazetesine verdiği mülakatta, "Daha da fazla güç sahibi bir başkanın olduğu sistem, Türkiye'nin AB'ye girme talebiyle örtüşmüyor" dedi. Gazete mülakatı "Aşırı güçlü başkanlık Türkiye'yi AB üyeliğinden uzaklaştırır" başlığıyla verdi.

Mario Giro mülakatta, Türkiye'deki gelişmeleri ve bunların AB ile ilişkilere yansımalarını değerlendirdi.

Giro, gazetenin "Muhalefetten 10 milletvekili hapisteyken Türk meclisi anayasa reformunu görüşmeye başladı. Neden uluslararası camia buna tepki vermiyor?" sorusuna yanıt verirken "tepki verildiğini" söyleyerek, "Daha da fazla güç sahibi bir başkanın olduğu sisteminin Türkiye'nin AB'ye girme talebiyle örtüşmediğini söylediklerini" aktardı.

Giro, "(İtalya ile Türkiye arasında) mevcut cumhurbaşkanının ötesinde bir tarihi dostluk bağı var… Türklerle açık şekilde diyalog kuruyoruz, hemfikir olduğumuz konuları da olmadığımız konuları da dile getiriyoruz. Türklerin AB üyeliğinin bir dizi haklara saygı göstermekten geçtiğini dikkate almaları koşuluyla İtalya Türkiye'nin üyeliğine her zaman destek verdi. Ancak aksi yönde yasa değişiklikleri olursa Avrupa Türkiye'den uzaklaşır" dedi.

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, Il Manifesto'nun "İtalyan hükümeti Türk hükümetine baskı yapıyor mu?" sorusuna ise Giro şöyle yanıt verdi:

"Biz her zaman, demokrasi geleneğimizde herkesin haklarına saygı gösterilmesine, sivil ve siyasi hakların çerçevesi dışına çıkılmamasına büyük önem verdiğimizi söyledik. Türkiye'deki şartların sıradışı olduğunun farkındayız ancak Türklerle diyaloğumuzda bir yandan aylardır terör saldırılarına maruz kalan Ankara ile dayanışma sergilerken bir yandan da gözlem ve eleştirilerimizi yapmaktan geri durmuyoruz."

Giro ayrıca Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun "arka planında" Kürt meselesinin yattığını söyleyerek "Bu sorun demokratik yollarla çözülmelidir" dedi.

Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin Ortadoğu'daki rolüyle ilgili bir soruyu yanıtlarken de şunları söyledi:

"Suriye'de son yıllarda yaşananlar konusunda Ankara ile her zaman aynı fikirde olmadık ancak Ortadoğu'da istikrar için Türkiye'nin temel önemde ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Eğer Ortadoğu'nun bütün istikrarsızlığını ithal ederse bize de iletir: aynı teknedeyiz."