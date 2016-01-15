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İtalya'dan Türkiye'ye yapılacak 3 milyar Euro'luk desteğe engel

İtalya’nın tutumunun ardında Almanya ile enerji, bankacılık ve göç krizi konularında yaşadığı görüş ayrılıkları yatıyor

15 Ocak 2016 11:17

Avrupa Birliği’nin, batıya mülteci akınının kesilmesi amacıyla iki tarafın üzerinde anlaştığı Türkiye’ye 3 milyar Euro’luk maddi destek sağlaması konusu İtalya engeline takıldı.

Hürriyet’ten Güven Özalp’in haberine göre; normalde Türkiye konusunda sergilediği olumlu tavırla tanınan İtalya’nın tutumunun ardından Almanya ile son dönemde enerji, bankacılık ve göç krizi konularında yaşadığı görüş ayrılıkları yatıyor. AB diplomatları blokajın ardında yatan gerekçeleri anlamakta zorlandıklarının altını çizerken, konunun bugün AB maliye ve ekonomi bakanlarını bir araya getirecek toplantıda Almanya tarafından gündeme getirilmesi öngörülüyor.

İki Avrupalı diplomat, İtalya’nın özellikle Almanya tarafından desteklenen bu plana başından beri karşı olduğunı ve pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

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