İtalya'dan Türkiye ile anlaşma için basın özgürlüğü şartı

Türkiye-AB Zirvesi için Brüksel’de bulunan İtalya Başbakanı Matteo Renzi, basın özgürlüğüne atıfta bulunulmazsa, Türkiye ile yapılacak herhangi bir anlaşmaya imza koymayacağı ileri sürüldü.

Radikal’in haberine göre, Matteo Renzi, 29 Kasım’da bu krize ilişkin Türkiye ile yapılan ilk zirveye katılmadan önce yaptığı açıklamada, insan hakları, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin AB için yüksek önemde olduğunu vurgulamıştı.

Renzi, Can Dündar ve Erdem Gül’ün kendisine ve diğer liderlere mektup yazdığını da aktararak, “Bu mektubu cebimde götürüyorum. İçeride Davutoğlu’yla konuşacağım” demişti.

Can Dündar da geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda buna ilişkin şunları söylemişti:

"İtalyan Başbakanı’na yazdım. Tam da Avrupa Birliği zirvesine girecek. ‘Tamam mülteciler için giriyorsunuz pazarlığa ama bizi unutmayın, biz de buradayız! Biz Avrupa değerlerini savunuyoruz, insan haklarını savunuyoruz...’ tonunda bir mektup. İtalyan gazetecilere demiş ki: ‘Şu anda yolladığı mektup cebimde. İçeride söyleyeceğim Davutoğlu’na!’ Ya bu o kadar kıymetli bir şey ki! Orada zindanın içinde biri, el yazısıyla, kantinden aldığı dandik bir fişin arkasına, İtalyan Başbakanı’na mektup diye bir şey yazıyor, yolluyor. Adam, Avrupa Birliği zirvesine girerken ‘Cebimde şu anda!’ diyor."