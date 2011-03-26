-İTALYA'DAN TUNUS'A MALİ YARDIM TUNUS (A.A) - 26.03.2011 - İtalya, Tunus'a ekonomisini canlandırması için 150 milyon avro, kaçak göçle mücadele için de 80 milyon avro mali yardım sağlama kararı aldı. Tunus medyasında yer alan haberlere göre, Tunus'u ziyaret eden İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin yapacağı 150 milyon avro tutarındaki yardımın özellikle yoksul bölgelerin kalkınması için kullanılmasının amaçlandığını belirtti. İkili işbirliğinin Tunuslu gençlerin eğitimi, deniz kirliliğiyle mücadele, balıkçılığın ve turizmin geliştirilmesi alanlarını kapsadığını belirten Frattini, İtalyanları Tunus'a tatile gitmeye davet etti. Frattini, her yıl 60 bin İtalyanın Tunus'u ziyaret ettiğini ve bu potansiyel turistleri bu yıl da Tunus'a gitmeye teşvik etmeleri gerektiğini söyleyerek, İtalya'da gelecek aydan itibaren bu yönde bir kampanya başlatılacağını kaydetti. Tunus Ticaret ve Turizm Bakanı Medhi Huas bir süre önce yaptığı açıklamada, 2011 yılının rejim değişikliğine yol açan olaylar nedeniyle ülkesi için turizm açısından "felaket" olacağını söylemişti. İtalyan hükümeti Tunus'a ayrıca yasadışı göçle mücadelesinde kullanmak üzere 80 milyon avroluk bir yardım paketi sağlayacak. İçişleri Bakanı Roberto Maroni'nin eşlik ettiği Frattini, Tunus'taki temaslarının ardından ülkesine döndü. İtalyan makamları, Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin devrilmesinden bu yana yaklaşık 15 bin 700 Tunuslu göçmenin başta Sicilya'nın güneyindeki Lampedusa adası olmak üzere teknelerle İtalya'ya geldiklerini belirttiler. Küçük bir ada olan Lampedusa'da 2 bin 200'ü 850 kişi kapasiteli bir kampta olmak üzere yaklaşık 6 bin Tunuslu göçmen bulunuyor.