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Dünya

İtalya'dan şok iddia: Kaddafi yaralandı

İtalya Dışişleri Bakanı, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin muhtemelen yaralandığını söyledi

14 Mayıs 2011 03:00

T24- İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Trablus'ta bulunmamasının kuvvetle muhtemel olduğunu ve muhtemelen yaralandığını söyledi. Kaddafi ise hayatta olduğunu ve milyonlarca Libyalının desteğine sahip olduğunu söyledi.

Frattini, Toskana'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Trablus'taki piskopos Giovanni Innocenzo Martinelli'nin Kaddafi'nin büyük ihtimalle Trablus dışında olduğunu ve hatta muhtemelen NATO saldırılarında vurulduğunu söylediğini bildirdi.

Kaddafi ise NATO saldırılarından sonra hayatta olduğunu ve milyonlarca Libyalının desteğine sahip olduğunu söyledi.

Kaddafi, televizyonda yayımlanan açıklamasında, karargahına yapılan NATO saldırılarını kınayarak, "Sizin ulaşamayacağınız bir yerdeyim" dedi. Libya lideri, "NATO bombardımanı bana dokunmayacak, çünkü milyonlarca Libyalı beni kalbinde taşıyor" dedi.

Muammer Kaddafi, ayrıca bombardımandan sonra sağlık durumunu merak eden liderlere ve devlet başkanlarına teşekkür etti.

Libya hükümeti de Kaddafi'nin yaralandığı iddiasını "saçmalık" olarak nitelendirerek, Libya liderinin ülkeyi yönetmeye devam ettiğini bildirdi.

Kaddafi'nin sözcüsü Musa İbrahim, "Liderin maneviyatı yüksek. Neşesi yerinde. Gün be gün ülkeyi idare ediyor. Hiçbir şekilde yaralanmadı" diye konuştu.

Bu arada İspanya radyosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kaynaklarına dayanarak, UCM Savcılığının Pazartesi günü Libya lideri Muammer Kaddafi hakkında tutuklama emri çıkaracağını duyurdu.

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