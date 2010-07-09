İtalya'dan Obama'ya Türkiye tepkisi

T24 - İtalya'da merkez sağ hükümetin koalisyon ortağı Kuzey Birliği Partisi'nin (KBP) resmi yayın organı La Padania gazetesi ABD Başkanı Barack Obama'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine destek çıkmasına tepki gösterdi.



La Padania'nın bugünkü nüshasında konunun sekiz sütuna manşet yayımlanması da dikkati çekti.



"Türkiye'nin Avrupa'ya alınmasına hayır" başlığıyla yayımlanan haberde, alt başlık olarak, "Başkan Obama'nın bir İslam ülkesini AB'ye alma daveti hoş değil: Pek akıllıca olmayan ve uygulanması imkansız bir öneri" ifadesi kullanıldı.



Nicolo Leoni'nin imzasını taşıyan başyazıda ise, "Obama'nın Türkiye'yi AB'ye almanın akıllıca olacağından söz eden beyanatı, her şeyden önce saflık kokuyor. Ancak Beyaz Saray'ın hali hazırdaki sakini, uluslararası politika açısından parlak bir tablo da çizmiyor. Getirdiği öneri, ABD Başkanının arzuladığı uluslararası dengenin genel maslahatlarından ziyade Washington'ın özel çıkarlarıyla örtüşüyor" görüşü savunuldu.



İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, ABD Başkanı Obama'nın özel demecini dün, "Türkiye tam üye olarak Avrupa'da yer almalıdır" manşetiyle yayımlamıştı.



KBP'nin resmi yayın organı La Padania gazetesi ve KBP, Ankara'nın AB üyeliğine öteden beri karşı çıkan sağ çizgideki bir siyasi oluşum olarak biliniyor.





