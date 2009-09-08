İtalya'dan Kıbrıs Rum yönetimine destek

İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ı desteklemekte olduklarını söyledi.



Napolitano, resmi bir ziyaret için Roma'da bulunan Hristofyas'la bugün Quirinale sarayında yaptığı görüşmede, "Hristofyas'ın Kıbrıs'taki bölünmüşlüğe son verme çabalarını destekliyoruz. Tarihi kökenlere sahip olan mevcut bölünmüşlük, Kıbrıs'ın istikbali açısından dayanılmaz bir yük olma riski taşıyor" dedi.



Napolitano, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin İtalya tarafından desteklendiğini de anımsatarak, "Ancak üyelik müzakerelerinde halen çözüm bekleyen pek çok konu var. Bunlardan biri de Kıbrıs meselesidir. Bize göre, esas itibarıyla birbirlerine düşmanca duygular içerisindeki yan yana iki devlet değil, gerçek bir birleşmeyi mümkün kılacak bir çözüm bulunması gerekiyor" diye konuştu.



Hristofyas ise sorunun çözümünde Türkiye'den Avrupa Birliği üyeliğine yakışır biçimde yapıcı bir katkı beklediklerine değinerek, "Bize destek veren herkese müteşekkiriz. Ancak Ankara'nın bizim ülkemizi tanımadığını ve de hava sahasını bizlere açmadığını belirtmek durumundayız" dedi.



Hristofyas, İtalya cumhurbaşkanlığı binası olarak kullanılan Quirinale sarayındaki görüşmede, Napolitano'yu Kıbrıs Rum kesimine davet etti.



