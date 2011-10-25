-İtalya'dan Fransa'ya ''Gülme'' protestosu ROMA (A.A) - 25.10.2011 - İtalyanların, Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, bir basın toplantısında İtalya'ya ilişkin soruya gülerek cevap vermesi, Fransa'nın Roma büyükelçiği önünde protesto edildi. Avrupa Birliği'nin (AB) geçen pazar Brüksel'deki zirve sonrasında düzenlenen basın toplantısında, İtalya'ya ilişkin soru karşısında gülerek cevap veren Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, İtalyanlar tarafından başkent Roma'da Farnese meydanında yer alan Fransa büyükelçiliği önünde ''gülerek'' protesto edildi. Merkez sağ eğilimli ''Il Foglio'' gazetesi ve genel yayın yönetmeni Giuliano Ferrara'nın organize ettiği protesto mitingine yaklaşık bin kadar İtalyan katıldı. Mitingde bir konuşma yapan Ferrara, üzerinde Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin gülerken çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu dövizler ve gülme sesi efektleri eşliğinde kürsüye çıktı. İtalya'ya ilişkin bir soruya gülerek cevap veren Sarkozy'e seslenen Ferrara, İtalya'ya gülündüğü gibi kendilerinin de gülünecek pek çok şeyleri olduğunu savundu. Ferrara, konuşmasının son bölümünde ise sadece herkesten saygı beklediklerini ifade etti.