İtalya'dan Erdoğan'a yanıt: Bu ülkede yargıçlar yasalara göre hareket eder, Türk cumhurbaşkanına göre değil!

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında RaiNews24'e söylediği, "İtalya benim oğlumla uğraşmasın, kendi mafyasıyla uğraşsın" sözlerine, "İtalyan yasaları Anayasaya göre hareket eder" sözleriyle yanıt verdi.

Rainews24 muhabiri Lucia Goracci'ye röportaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilal Erdoğan'ın İtalya'daki soruşturmasına ilişkin, "Şu anda İtalyan yargısı benim oğlumla (Bilal Erdoğan) ilgili İtalya´yla yakından uzaktan hiçbir yer yok, İtalya´ya şu anda girmiş olsa veya girecek olsa benim oğlumu belki de tutuklayacaklar. `Nedir, söyleyin bakalım´ dendiğinde söyleyebildikleri hiçbir şey yok. Bolonya´da doktorasıyla alakalı mezuniyetini verecek, benim oğlumla ilgili işte aynı bu yapı orada böyle bir dava açma yoluna gidiyor. PKK Bolonya´da oturduğu yerlerde beni diktatör olarak ilan ediyor, İtalyan yönetimi nerede, niye bunlara müdahale etmiyor Türkiye Cumhuriyeti´nin Cumhurbaşkanına kalkıp orada diktatör diyenleri niye sahipleniyor Ve benim oğluma nasıl oluyor da böyle bir yolla, böyle bir güya hukuk, kusura bakmasınlar, İtalyan hukukunun kendini bir defa çek etmesi lazım, böyle bir anlayış olamaz. Bu, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkileri bile sıkıntıya sokar.. Benim oğlumla uğraşmayı bıraksın da İtalyan kendi mafyasıyla uğraşsın.” ifadelerini kullanmıştı.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, kişisel Twitter sayfasında, Erdoğan sözlerine, "Bu ülkede yargıçlar, İtalyan yasaları-Anayasası'na göre hareket eder, Türk Cumhurbaşkanına göre değil. Bu hukukun üstünlüğüdür" diyerek, tepki gösterdi.