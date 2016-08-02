T24 LogoT24 Logo
Dünya

İtalya'dan Erdoğan'a yanıt: Bu ülkede yargıçlar yasalara göre hareket eder, Türk cumhurbaşkanına göre değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan yargısına yönelik sert ifadeler kullanmıştı

02 Ağustos 2016 20:59

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında RaiNews24'e söylediği, "İtalya benim oğlumla uğraşmasın, kendi mafyasıyla uğraşsın" sözlerine, "İtalyan yasaları Anayasaya göre hareket eder" sözleriyle yanıt verdi.

Rainews24 muhabiri Lucia Goracci'ye röportaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilal Erdoğan'ın İtalya'daki soruşturmasına ilişkin, "Şu anda İtalyan yargısı benim oğlumla (Bilal Erdoğan) ilgili İtalya´yla yakından uzaktan hiçbir yer yok, İtalya´ya şu anda girmiş olsa veya girecek olsa benim oğlumu belki de tutuklayacaklar. `Nedir, söyleyin bakalım´ dendiğinde söyleyebildikleri hiçbir şey yok. Bolonya´da doktorasıyla alakalı mezuniyetini verecek, benim oğlumla ilgili işte aynı bu yapı orada böyle bir dava açma yoluna gidiyor. PKK Bolonya´da oturduğu yerlerde beni diktatör olarak ilan ediyor, İtalyan yönetimi nerede, niye bunlara müdahale etmiyor Türkiye Cumhuriyeti´nin Cumhurbaşkanına kalkıp orada diktatör diyenleri niye sahipleniyor Ve benim oğluma nasıl oluyor da böyle bir yolla, böyle bir güya hukuk, kusura bakmasınlar, İtalyan hukukunun kendini bir defa çek etmesi lazım, böyle bir anlayış olamaz. Bu, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkileri bile sıkıntıya sokar.. Benim oğlumla uğraşmayı bıraksın da İtalyan kendi mafyasıyla uğraşsın.” ifadelerini kullanmıştı.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, kişisel Twitter sayfasında, Erdoğan sözlerine, "Bu ülkede yargıçlar, İtalyan yasaları-Anayasası'na göre hareket eder, Türk Cumhurbaşkanına göre değil. Bu hukukun üstünlüğüdür" diyerek, tepki gösterdi.

 

ETİKETLER

matteo renziitalyabilal erdoğanrecep tayyip erdoğan

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya oğlumla uğraşmayı bıraksın, kendi mafyasıyla uğraşsın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin darbeden yana olduğunu düşündüğünü söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24