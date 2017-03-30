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Deutsche Welle

İtalya'dan çocuk mültecileri koruma yasası

İtalyan parlamentosunun, yanlarında aileleri olmaksızın ülkeye gelen göçmen çocuklara koruma sağlayan yasayı kabul etmesi insan hakları örgütleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

30 Mart 2017 14:04

İtalya parlamentosu, yanlarında ebeveyn ya da refakatçi olmadan ülkeye ulaşan çocuk ve gençlere yönelik özel bir koruma yasasını kabul etti. Yasa, İtalya’ya ulaşan reşit olmayan yaştaki çocuk mültecilerin bundan böyle sınır dışı edilmemesini, ayrıca çocukların kimliklerini belirleyen sistemin daha hızlı çalışmasını ve sistemin tüm İtalya’da geçerli standartlara sahip olmasını öngörüyor. Yasa, insan hakları kuruluşları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Unicef İtalya: Bu öremli bir adımdır

İtalya’daki Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Unicef’in Başkanı Giacomo Guerrera, “Bu, insana yakışmayan şartlardan kaçıp tüm umutları ile geleceklerine bağlanan ve İtalya’ya gelen reşit olmayan yaştaki mülteciler için atılmış önemli bir adımdır” diye konuştu.

Unicef verilerine göre sadece geçen yıl itibarıyla 25 bin 850 çocuk ve genç anne babalarının refakati olmaksızın İtalya’ya geldiler. Bu rakam 2015 yılındaki sayılara göre iki kat artışı gösteriyor.

Aralarında binlerce refakatsiz çocuk ve gencin de bulunduğu mültecilerin çoğunluğunun Akdeniz üzerinden İtalya'ya geçmelerinden dolayı İtalya, mülteci krizinden en fazla etkilenen ülkelerden biri konumunda.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA,GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YasaBirleşmiş MilletlerYardım Fonu Unicef&rsquo;in Başkanı Giacomo GuerreraAkdenizDeutsche Welle Türkçe dpa/ÇAGA

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