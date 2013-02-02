İtalya'dan CIA yetkililerine 'adam kaçırma' cezası

İtalya, terör şüphelilerini bulundukları ülkelerden kaçırarak üçüncü ülkelerde sorgulaması uygulamasını yargıladığı davada CIA'yi suçlu buldu. Milano Temyiz Mahkemesi, Milano'dan Mısırlı bir imamı kaçırılıp sorgulanmasından sorumlu tuttuğu CIA büro şefini 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İtalya'da ikamet ederken kaçırılan imam Ebu Ömer Milano'daki bir sokaktan uçakla Mısır'a götürülmüştü. Ömer, orada 7 ay işkence gördüğünü ifade etmişti.

Mahkeme CIA büro şefinin yanısıra yine bu kaçırma operasyonunda rol alan 2 Amerikalı yetkiliye de 6'şar yıl hapis cezası verdi. Bu kararla, daha önce bir başka italyan mahkemesinin, istihbaratçılar hakkında verdiği diplomatik dokunulmazlık gerekçeli beraat kararı da düşmüş oldu.

Mahkeme kararına göre 3 Amerikalı istihbaratçı gıyaben yargılandıkları dava sonucunda hapse girmeleri söz konusu değil. Ancak Avrupa'ya seyahat etmeleri durumunda tutuklanma ihtimalleri var.