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Dünya

İtalya'dan CIA yetkililerine 'adam kaçırma' cezası

Milano Temyiz Mahkemesi kaçırılıp 3. bir ülkede sorgulanan imamın davasında CIA büro şefini suçlu buldu

02 Şubat 2013 17:54

 

İtalya, terör şüphelilerini bulundukları ülkelerden kaçırarak üçüncü ülkelerde sorgulaması uygulamasını yargıladığı davada CIA'yi suçlu buldu. Milano Temyiz Mahkemesi, Milano'dan Mısırlı bir imamı kaçırılıp sorgulanmasından sorumlu tuttuğu CIA büro şefini 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. 
 
İtalya'da ikamet ederken kaçırılan imam Ebu Ömer Milano'daki bir sokaktan uçakla Mısır'a götürülmüştü. Ömer, orada 7 ay işkence gördüğünü ifade etmişti.
 
Mahkeme CIA büro şefinin yanısıra yine bu kaçırma operasyonunda rol alan 2 Amerikalı yetkiliye de 6'şar yıl hapis cezası verdi. Bu kararla, daha önce bir başka italyan mahkemesinin, istihbaratçılar hakkında verdiği  diplomatik dokunulmazlık gerekçeli beraat kararı da düşmüş oldu.
 
Mahkeme kararına göre 3 Amerikalı istihbaratçı gıyaben yargılandıkları dava sonucunda hapse girmeleri söz konusu değil. Ancak Avrupa'ya seyahat etmeleri durumunda tutuklanma ihtimalleri var. 

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