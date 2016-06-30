İtalya'dan Can Dündar'a ödül

İtalya'da gazetecilik alanındaki en önemli ödüllerden olan Ischia Uluslararası Gazetecilik Ödülü, insan hakları dalında bu yıl Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verilecek.

Dündar'ın "gazetecilik faaliyetleri ve basın özgürlüğü için gösterdiği cesaretle tüm Avrupa'daki gazeteciler için de sembol bir kişilik haline geldiği" olduğu belirtildi.

Kararın gerekçesinde ayrıca, Can Dündar'ın MİT tırları haberi nedeniyle yargılanması ve saldırıya uğraması hatırlatılarak şöyle devam edildi:

"Can Dündar'a karşı açılan dava ne yazık ki bugünün Türkiye'sinde çok sayıdaki benzer dava arasında yalnızca en önemlisi. Çok fazla sayıda gazeteci, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmekle suçlanıyor. Yetkililer, Cumhurbaşkanı ile aynı şekilde düşünmeyenlere baskı uygulamak için yasaları suistimal ediyor. Türkiye hükümeti türlü yollarla gazetecilerin fikirlerine sansür uygulamaya ve medyayı kontol altına almaya çalışıyor."

İtalya Başbakanlığı himayesinde verilen ödülü geçmişte alanlar arasında İtalya'nın önde gelen gazetecilerinin yanı sıra İngiliz Timothy Garton Ash, ABD'li Walter Cronkite, İsrailli David Grossman gibi uluslararası alanda tanınmış isimler de bulunuyor.

Ödül jürisinde ise Ansa haber ajansı ile La Repubblica, Corriere della Sera, Il Messaggero gazetelerinin yayın yönetmenlerinin de aralarında bulunduğu İtalya'nın en büyük yayın kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.

Bu yıl 37'incisi verilecek Ischia Uluslararası Gazetecilik Ödülleri için, 2 Temmuz'da Ischia Adası'nda ödül töreni yapılacak.

"Basın özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmez koşulu"

Öte yandan, Ischia Adası'ndaki tören öncesinde yarın Roma yakınlarındaki Fiumicino Havaalanı'nda, Can Dündar'ın da katılımıyla bir basın toplantısı yapılması planlanıyordu.

Ancak ödül komitesinden bugün yapılan duyuruda İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen saldırının ardından bu basın toplantısının iptal edildiği duyuruldu.

Can Dündar'ın Ischia Adası'ndaki törene ise katılması bekleniyor.