T24 LogoT24 Logo
Dünya

İtalya'daki Rus turistlere 'daha çok gülümseyin' tavsiyesi

İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan bir otelin sahibi, bölgeye gelen Rus turistlere 'daha çok gülümsemeleri' tavsiyesinde bulunan bir reklam filmi çekti

10 Haziran 2014 23:50

İtalya'da bir otel sahibinin çektirdiği televizyon reklamında Rus turistlere yerel halkla kaynaşmaları için biraz daha çok gülümsemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

La Repubblica gazetesinin haberine göre Rus turistler Toskana bölgesinde bulunan Forte dei Marmi adlı turizm beldesinde halk arasında "küstah" tavırları nedeniyle kötü bir şöhret kazandı. Bunun üzerine otel sahibi Salvatore Madonna Rus turistlere "daha çok gülümsemeleri" tavsiye edilen bir televizyon reklamı çektirdi.

Reklamda, "Örneğin size bir yemek servis edildiğinde memnuniyetinizi sadece büyük bir bahşiş bırakarak göstermeyin, teşekkür ederim de deyin" ifadeleri yer alıyor.

La Stampa gazetesi 2010'daki bir haberinde bölgenin zengin Rus turistlerin uğrak yeri olmaya başladığını yazmış ve bir grup Rus turistin bir restorandaki garsonlara 4 bin Euro'dan fazla bahşiş bıraktığını duyurmuştu.

Rus manken Ludmila Radcenko'nun oynadığı reklam filmi Rus televizyonlarında ve sosyal medyada yayımlanacak.

Rus turistlere verilen tavsiyeler arasında, öğle yemeğinden önce capuccino siparişi vermemek de var. İtalya'da capuccino geleneksel olarak sabah içilmesi gereken bir içecek olarak görülüyor. Öğleden sonra ise espresso tercih ediliyor.

Salvatore Madonna reklam filmiyle Rus turistlerin tatildeyken İtalya'ya daha iyi entegre olmalarını umduğunu söylüyor ve "Hiç kimseye bir şey öğretmeye çalışmıyoruz. Sadece daha iyi uyum sağlayabilmeleri için bazı tavsiyelerde bulunuyoruz" dedi.

ETİKETLER

italyarusyaturistgülümseme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24