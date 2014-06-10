İtalya'daki Rus turistlere 'daha çok gülümseyin' tavsiyesi

İtalya'da bir otel sahibinin çektirdiği televizyon reklamında Rus turistlere yerel halkla kaynaşmaları için biraz daha çok gülümsemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

La Repubblica gazetesinin haberine göre Rus turistler Toskana bölgesinde bulunan Forte dei Marmi adlı turizm beldesinde halk arasında "küstah" tavırları nedeniyle kötü bir şöhret kazandı. Bunun üzerine otel sahibi Salvatore Madonna Rus turistlere "daha çok gülümsemeleri" tavsiye edilen bir televizyon reklamı çektirdi.

Reklamda, "Örneğin size bir yemek servis edildiğinde memnuniyetinizi sadece büyük bir bahşiş bırakarak göstermeyin, teşekkür ederim de deyin" ifadeleri yer alıyor.

La Stampa gazetesi 2010'daki bir haberinde bölgenin zengin Rus turistlerin uğrak yeri olmaya başladığını yazmış ve bir grup Rus turistin bir restorandaki garsonlara 4 bin Euro'dan fazla bahşiş bıraktığını duyurmuştu.

Rus manken Ludmila Radcenko'nun oynadığı reklam filmi Rus televizyonlarında ve sosyal medyada yayımlanacak.

Rus turistlere verilen tavsiyeler arasında, öğle yemeğinden önce capuccino siparişi vermemek de var. İtalya'da capuccino geleneksel olarak sabah içilmesi gereken bir içecek olarak görülüyor. Öğleden sonra ise espresso tercih ediliyor.

Salvatore Madonna reklam filmiyle Rus turistlerin tatildeyken İtalya'ya daha iyi entegre olmalarını umduğunu söylüyor ve "Hiç kimseye bir şey öğretmeye çalışmıyoruz. Sadece daha iyi uyum sağlayabilmeleri için bazı tavsiyelerde bulunuyoruz" dedi.