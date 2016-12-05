İtalya'daki referandum finans piyasasını etkiledi

İtalya’daki anayasa reformunun referandumda ret edilmesi üzerine İtalyan bankalarının hisse senetleri ve Euro değer kaybetti. Milano ve diğer Avrupa borsalarının endeksi puan kazanırken büyük İtalyan bankalarının borsa değerinde önemli düşüş kaydedildi. Euro’nun Dolar kuru düştü, kriz dönemlerinin gözde para birimi olan Japon Yen’i ise değerlendi.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, anayasa reformunun yüzde 60’lık oy oranıyla ret edilmesi üzerine istifasını vermişti.

Haftayı kayıpla açan dünyanın önemli borsaları seansın ileri saatlerinde yükselişe geçti. Frankfurt, Londra ve Paris borsalarında işlem gören hisse senetleri prim yaptı. Büyük İtalyan bankalarının hisselleri yüzde 1 ila yüzde 4 oranında değer kaybetti. Yatırımcının gözünden düşen İtalyan bankaları endeksi son 11 ayda yüzde 47 oranında gerilemişti. Riskli kredi stokunu eritemeyen 700 dolayındaki İtalyan bankasının konsolidasyon ihtiyacı da yerine getirilmediği için yatırımcı bu branşa para yatırmaktan çekiniyor. İtalyan devlet tahvillerinin faiz oranı da yüzde 2’ye dayandı.

Avrupa ortak para birimi Asya döviz piyasasında son 20 ayın en düşük seviyesine indi. Euro 1,05 dolar üzerinden işlem gördü. Artan talep üzerine Japon Yen’i değer kazandı.

Siyasi krizin uzaması finans piyasalarını etkileyebilir

Uzmanlar İtalya’daki referandum sonucunun Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı ve Donald Trump’ın ABD başkanlığına seçilmesi kadar etkili olmadığını ve halkoylaması sonucunun önceden kestirilebilir olması nedeniyle değer ayarlamalarının öne alındığını belirtiyorlar.

İtalyan iktisatçı Lorenzo Codogno, Renzi’nin istifasından sonra hükümet boşluğunun kısa zamanda doldurulamamasının piyasalarda çalkantıya yol açabileceği uyarısında bulundu. Codogno, “Siyasi kriz iki ya da üç haftaya kadar atlatılamadığı takdirde finans piyasaları yeniden asabileşebilir”, dedi.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble İtalya’daki referandumun Euro’yu olumsuz etkilemeyeceğini söyledi. Brüksel’deki Euro Grubu Maliye Bakanları buluşmasına katılan Schäuble finans piyasalarının tepkisinin normal düzeyde kaldığını ve Euro krizinden söz etmek için herhangi bir neden bulunmadığını belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,afp/AG, GA