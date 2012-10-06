İtalya'da liseli öğreciler meydanlara indi

İtalya'da, devlet okullarında yapılacak kesintilere tepki amaçlı yüzlerce öğrenci, başkent Roma, Milano, Torino, Palermo gibi kentlerde gösteri yaptı.



Roma ve Milano'daki yürüyüşte, öğrencilerle güvenlik güçleri arasında gergin anlar yaşansa da protesto yürüyüşünün genelinin sakin geçtiği belirtildi. Torino kentinde ise öğrencilerle polis arasında arbede yaşandı ve gerilime neden olan 15 kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.



Öğrencilerin protestoları nedeniyle Roma ve Milano'da trafiğin de kilitlendiği bildirildi.



Yürüyüş sırasında Başbakan Monti ve Eğitim Bakanı Francesco Profumo'ya tepkilerini dile getiren öğrencilerin, ''Geleceğimizi bloke ederseniz, biz de kentleri bloke ederiz'' diye bağırdıkları belirtildi.



