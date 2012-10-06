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Dünya

İtalya'da liseli öğreciler meydanlara indi

İtalya'da eğitim alanındaki tasarruf tedbirlerini liseli öğrenciler de protesto etti

06 Ekim 2012 13:10

İtalya'da, devlet okullarında yapılacak kesintilere tepki amaçlı yüzlerce öğrenci, başkent Roma, Milano, Torino, Palermo gibi kentlerde gösteri yaptı.
        
Roma ve Milano'daki yürüyüşte, öğrencilerle güvenlik güçleri arasında gergin anlar yaşansa da protesto yürüyüşünün genelinin sakin geçtiği belirtildi. Torino kentinde ise öğrencilerle polis arasında arbede yaşandı ve gerilime neden olan 15 kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.
       
Öğrencilerin protestoları nedeniyle Roma ve Milano'da trafiğin de  kilitlendiği bildirildi.
        
Yürüyüş sırasında Başbakan Monti ve Eğitim Bakanı Francesco Profumo'ya tepkilerini dile getiren öğrencilerin, ''Geleceğimizi bloke ederseniz, biz de kentleri bloke ederiz'' diye bağırdıkları belirtildi.
        
 

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