İtalya'daki köprü faciasında ölü sayısı yükseliyor

İtalya'nın Cenova kentinde köprünün çökmesiyle yaşanan faciada ölenlerin sayısı 41'e yükseldi.

İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün bir kısmının çökmesi nedeniyle ölenlerin sayısı 41'e yükseldi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Cenova kentinde 14 Ağustos'ta çöken otoyol köprüsünün enkazından 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Bir aileye ait olduğu belirtilen cesetlerin köprüden düşen beton blokunun altında kalan bir arabanın içinden çıkarıldığı bildirildi.

A10 otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü’nün bir kısmı çökmüş, facianın hemen ardından 39 olarak açıklanan ölü sayısı, daha sonra 38 şeklinde revize edilmişti. Köprünün enkazından gece saatlerinde 3 kişinin cesedinin çıkarılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Bu arada, hayatını kaybeden 19 kişi için kentte resmi cenaze töreni düzenlendi. Törene, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Cenova kentinin profesyonel futbol takımları Genoa ile Sampdoria'nın oyuncuları, kurbanların yakınları ve çok sayıda Cenovalı katıldı. Faciada ölen diğer 19 kişinin aileleri ise yakınlarını devlet töreniyle değil, ayrı cenaze töreniyle uğurladı.

Cumhurbaşkanı Mattarella, tören sonrası yaptığı açıklamada, olay için "Ülke için kabul edilemez bir trajedi" dedi.

Felaketin ardından kentte 12 ay olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.