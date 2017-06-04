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Spor

İtalya'daki izdihamda yaralı sayısı bin 527'ye yükseldi

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

04 Haziran 2017 21:37

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele eden takımları Juventus'u, İtalya'nın Torino kentinde kurulan dev ekrandan izlemek isteyen binlerce kişi arasında yaşanan asılsız bomba paniğinin bilançosu ağırlaşıyor. 

Torino Valiliği’nin açıkladığı son bilgilerde, çıkan izdihamda bin 527 kişinin yaralandığı, bunlardan biri çocuk 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

 

"Terör saldırısı şüphesiyle paniğe kapıldılar"

 

Avrupa’da son dönemde sık yaşanmaya başlanan terör saldırılarına atıfta bulunulan valilik açıklamasında, kalabalığın bir terör saldırısı düşüncesiyle paniğe kapıldığı, bunun da izdihama yol açtığı belirtildi.

İzdiham sırasında yerdeki kırık şişelerin üzerine düşmesi sonucunda yaralananların, çok büyük kısmının taburcu edildiği kaydedildi.

 

Soruşturma başlatıldı

 

İzdihamı tetikleyen unsuru bulmak için Torino Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

 

2 kişi gözaltına alındı

 

Bu arada izdiham sonrasında insanların panikle alanda bıraktığı eşyaları çalmaya kalkan 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

İtalyan basınına yansıyan bazı görgü tanığı ifadelerine göre, meydanda bir fişeğin patlaması ve bazı taraftarların "Bomba var." diye bağırması sebebiyle izdiham yaşandığı aktarıldı.

Olay anında meydanda olan bazı taraftarların, izdihamı "Korku filmi gibiydi." diye nitelediği belirtildi. Kimi taraftarların ise 1985 yılında Juventus’un Liverpool ile Brüksel'deki Heysel Stadı'nda oynadığı final maçı öncesi, İngiliz taraftarların İtalyan taraftarlara saldırması sonucunda stat duvarının çökmesiyle 39 kişinin can verdiği "Heysel faciası"na benzettiği ifade edildi.

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