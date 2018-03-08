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İtalya'daki grev nedeniyle THY uçuşları iptal 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)-İTALYA'DA Hava trafik hizmetleri personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle Türk Hava Yolları,  yarın 12

08 Mart 2018 02:20

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)-İTALYA\'DA Hava trafik hizmetleri personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle Türk Hava Yolları,  yarın 12.00-16.00 arası Roma, Venedik ve Milano\'ya yapılacak uçak seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. 
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"08.03.2018 tarihinde 12.00-16.00 saatleri arasında hava trafik hizmetleri personelinin gerçekleştireceği grev nedeniyle belirtiler saat dilimlerinde Roma, Venedik ve Milano havalimanlarına icrası planlanan tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.\" 

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