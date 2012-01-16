-İtalya'daki gemi kazasında ölü sayısı 6'ya çıktı ROMA (A.A) - 16.01.2012 - İtalya'nın batısındaki Toscana Bölgesi sahilleri açığında kaza yapan ''Costa Concordia'' gemisinden arama-kurtarma ekipleri tarafından bir ceset daha çıkarıldı. Giglio adası açıklarında geçen Cuma akşamı kaza yapan kruvaziyerden, arama-kurtarma ekipleri tarafından bir ölü daha bulundu. Cesedin bir erkeğe ait oldu belirtildi. Böylece gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıkarken, yetkililer tarafından son olarak 15 olarak açıklanan kayıp sayısı da 16 olarak düzeltildi. Bölgede hava şartlarının kötüleşmesine karşın arama kurtarma ekiplerinin kayıp kişileri bulmak için sürdürdüğü çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. İtalya Başbakanı Mario Monti, yaptığı yazılı açıklamada, kendisi ve hükümeti adına ölenlerin ailesine taziyelerini belirtirken, yaralananlara acil şifalar diledi. Başbakanın, Giglio Adası ve ana karada yer alan Monte Argentario belediye başkanlarına yardım faaliyetlerine gösterdikleri dayanışma için teşekkür ettiği ifade edildi. Başbakan Monti'nin Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'ya bu iki belediyeye yardımlarından ötürü madalya verilmesini önerdiği de gelen haberler arasında yer aldı. Bu arada, gemi kazası İtalyan gazetelerinde geniş yer bulmaya devam ediyor. ''La Repubblica'' gazetesi "Concordia, yalanlarla ve hatalarla dolu bir gece" başlığını atarken, ''Corriere della Sera'', "Küçük bir jest için büyük bir gemi kazası", ''La Stampa'' ise "2 ölü daha, aramalar devam ediyor" başlığı ile çıktı. Gazetelerin başlıklarının ağırlık verdiği üzere kazaya neden olan gelişmenin kaptanın gemideki yolculara Giglio Adası'nı yakından göstermek istediği, kazanın da bu sırada gerçekleştiği ifade ediliyor. ''La Repubblica'' gazetesindeki haberde, gemi şirketi ''Costa''nın olaydan kaptan Francesco Schettino'yu sorumlu tuttuğu kaydedildi.