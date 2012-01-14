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Dünya

İtalya'daki gemi kazasında ölü sayısı 3'e indirildi MONTE ARGENTARİO (A.A)

14 Ocak 2012 12:44

-İtalya'daki gemi kazasında ölü sayısı 3'e indirildi  MONTE ARGENTARİO (A.A) - 14.01.2012 - İtalya'nın Toskana adası yakınlarında karaya oturan kruvaziyer gemisinde ölenlerin sayısı yetkililer tarafından 3'e düşürüldü. İtalyan makamları, kurtarma organizasyonu sırasındaki zorluklardan dolayı ölü sayısının yüksek açıklandığını belirterek, ölü sayısının 3, yaralı sayısının 14 olduğunu kaydetti. Bu arada, ilk temas kurulan 4 Türk vatandaşı, Sırrı Tayfun Bora ile eşi Deniz Bora ve Mustafa Tunççelik ile eşi Yüksel Tunççelik, Roma'daki Hilton Airport otelinde oluşturulan koordinasyon merkezine götürülüyor.  Egemen Filiz ile annesi ve babasının ise buraya ulaştığı, Ajlan Barut ve eşinin de Almanya'daki evlerine dönmekte oldukları öğrenildi.

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