İtalya'daki gemi kazasında 3 Türk'e ulaşıldı

T24 - İtalya açıklarında 4200 yolcusu bulunan bir gemi karaya oturdu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Gemideki 9 Türk yolcu da kurtarıldı. Türk yolculardan biri "Titanik'teki gibi demirlere yaslandık" dedi.



İtalya açıklarında 4200 yolcusu bulunan bir gemi karaya oturdu.



Costa Concordia adlı yolcu gemisinin, Akdeniz turunun ilk durağı Roma limanından saat 19.00 sularında hareket ettikten yaklaşık iki saat sonra karaya oturup yan yattığı bildirildi.



Ölenlerin sayısı yetkililer tarafından 8'den 3'e düşürüldü. İtalyan makamları, kurtarma organizasyonu sırasındaki zorluklardan dolayı ölü sayısının yüksek açıklandığını belirterek, ölü sayısının 3, yaralı sayısının 14 olduğunu kaydetti.



Gemide yer alan 9 Türk yolcunun hepsine ulaşıldı. Kurtarılan yolculardan dördünün isimleriyse Sırrı Tayfun Bora, Deniz Bora, Mustafa ve Yüksel Tunççevik. Sonradan kurtarılan üç kişininse Egemen Filiz ile annesi ve babası olduğu öğrenildi.





'Titanic'teki gibi demirlere yaslandık'



Açıklama yapan Türk kazazedelerden Ajlan Barut, gemiden en son inen 100-150 kişinin arasında bulunduğunu söyleyerek, gemi yönetiminin durumu idare edemediğini belirtti ve tepkisini dile getirdi.



"Gemi 60-70 derece yattı. Ben karımla helalleştim, aynı Titanik'teki gibi demirlere yaslandık" diyen Barut, kendisinin Marmara Adalı olduğunu, gemi vurduğu zaman eşini gemi batacağı konusunda uyardığını söyledi.



Kaptanın çok büyük hatası olduğunu dile getiren Barut, "Bizi bir saat beklettiler. Sonra anons yaptılar. Gemide bir şey yok, can yeleklerinizi çıkarın, kamaralarınıza gidebilirsiniz diye. Ben inanmadım ve karıma bir yere kıpırdama dedim. Felaket bir şeydi" diye konuştu.



Kurtarılan Türk yolculardan Yüksel Tunççelik de gemiye güle oynaya bindiklerini ifade ederek, "Böyle bir şeyin olabileceği aklımıza gelmedi. Feci bir şeydi. Bir anda, saliseler içinde gemi çarptı ve anında yan yattı. Gerçekten çok kötüydü" dedi.



Tunççelik, olay sırasında gemi personelinin son derece şaşkın olduğunu belirterek, personelin yolculardan önce can yeleği taktığını, organizasyonun kötü olduğunu söyledi.



"Yolcular birbirlerine çok yardımcı oldu" diyen Tunççelik, organizasyon yeteneği olan yolcular sayesinde kurtulduklarını söyledi.



Bir diğer Türk kazazede Egemen Filiz'in de Concordia isimli geminin sahibi olan Costa şirketinde çalıştığı öğrenildi. Bu yolcunun gemideki Türk yolcular hakkında ilgililere bilgi verdiği belirtti.



Gemiden tahliye edilen yolcular ilk olarak Monte Argantario kasabasının Porto Santa Stefano limanına getirildi. Acil müdahaleye ihtiyacı olanların ambulanslarla hastaneye sevk edildiği gözlendi.



Çok sayıda yolcu olduğundan dolayı limana da birçok otobüs gönderildiği görüldü.



Kazazedeler arasında çok sayıda Alman ve Uzak Doğulu yolcu olduğu görülüyor.





