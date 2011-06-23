-İTALYA'DA GÜVEN OYLAMASI YAPILMADI FLORANSA (A.A) - 22.06.2011 - İtalya'da Temsilciler Meclisi'nde bugün merkez sağ iktidar için yapılması planlanan güven oylaması, muhalefetin bu yönde talepte bulunmaması nedeniyle yapılmadı. Edinilen bilgiye göre, İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'nun kısmi yerel seçimlerin ardından hükümetten mecliste çoğunluğu yeniden aramasını istediği için bugün yapılması gündeme gelen güven oylaması, muhalefetin talebini yenilememesi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Güven oylaması için mecliste gün boyu görüşmeler sürerken ilk sözü alan Başbakan Silvio Berlusconi, dün kalkınma planı için yapılan oylamada lehlerine 317 oy çıktığını hatırlatarak, çoğunluğun kendilerinde olduğunu savundu. Başbakan Berlusconi, hükümetlerinin alternatifsiz olduğunu yineleyerek, 2013'teki seçimlere kadar devam etme arzusunda olduklarını belirtti. Berlusconi'nin bu sözlerini iktidar ortağı Kuzey Birliği Partisi (KBP) lideri Umberto Bossi, ''Güzel sözler ancak uygulamaları bekliyoruz'' diye değerlendirdi. Görüşmelerde, hükümete yönelik eleştirilerini sıralayan muhalefet partileri güven oylaması yapılması talebinde ısrarcı olmayınca oylama yapılmadı. Bu arada, sabah gösteriler sırasında, parlamentonun bulunduğu Montecitorio Meydanı'nda protestocu bir grup ile polis arasında arbede yaşandı. Muhalefetin Berlusconi'nin dün kalkınma planı için yapılan oylamada 317 oy alması üzerine bugün güvenoyu talebini yinelemediği yorumunda bulunuluyor.