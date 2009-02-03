İtalya'da 'zevk için' göçmeni yaktılar

İtalya'daki siyasi tartışmalarda göçmenlerin genelde ülkedeki güvenlik sorunlarının kaynağı gibi gösterilmesi toplumsal alanda da yabancıların hedef seçilmesini beraberinde getirmeye başladı.



Başkent Roma yakınlarında saldırıya uğrayan Hintli göçmenin üç İtalyan tarafından sırf eğlence olsun diye yakıldığı ortaya çıktı. Saldırganlardan birinin itirafı üzerine, üç İtalyan zanlı tutuklandı.



Roma yakınındaki Nettuno istasyonunda bir bank üzerinde gecelediği sırada önce dövülen, sonra üzerine benzin dökülerek yakılan Singh Navte, hayati tehlikeyi atlatmasının ardından, hastanede yaptığı ilk açıklamada, "Beni öldürmek istiyorlardı. Üç kişi geldiler. Biri yüzüme sprey sıktı. Diğeri üzerime sıvı boşalttı. Ben kendilerince su döküp şaka yaptıklarını sandım. Üçüncü kişinin çakmağı ateşlemesiyle yanmaya başladım" dedi.



İşsiz ve parasız



İşsiz ve parasız vaziyette olduğunu belirten 35 yaşındaki Hintli göçmen, Roma'nın merkez tren istasyonu Termini'de barınmasına izin verilmemesinin ardından, Nettuno tren istasyonunda gecelemek istediğini, oradaki ilk gününde de böyle bir saldırıya maruz kaldığını anlattı.



Aralarında 16 yaşında reşit olmayan bir kişinin de yer aldığı üç İtalyan, adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. Saldırının faillerinin yakalanması, 16 yaşındaki F.S'nin jandarmaya yaptığı itiraf sayesinde mümkün oldu. Diğer sanıklardan Gianluca C'nin 19, Francesco B'nin ise 28 yaşında olduğu açıklandı.



'Çok içmiştik' bahanesi



F.S, jandarmaya verdiği ilk ifadede, Pazar gecesi sabaha karşı diskotek çıkışında eğlence arayışı için böyle bir iş yaptıklarını belirterek, "Çok içmiştik. Haşhaş da çekmiştik. Arabayla dolaşıyorduk. Dışarıda yatan birini arıyorduk. Yabancı olması şart da değildi. Rumen mi, zenci mi olmalı diye düşünmedik" dedi.



Hintli göçmeni önce hırpaladıklarını, ardından da bir benzin istasyonundan bir şişe benzin alarak geri döndüklerini anlatan F.S, "Heyecan verici bir macera olsun istemiştik. Ateşin ne kadar süreceğini merak ediyorduk. Ama söndürmeyi de düşünmüştük" diye konuştu.



İtalya'da ana muhalefeti temsil eden Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Walter Veltroni, olaydan sonra yaptığı açıklamada, "Bu canice hadise, yabancı düşmanlığı içeren siyasi söylemlerin ve de ustaca oluşturulan kin ve korku atmosferinin ürünüdür" dedi.



Meclis Başkanı Gianfranco Fini de saldırıyı, "ırkçı şiddet olayı" diye niteledi.