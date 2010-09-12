-İTALYA'DA ZAFER ALONSO'NUN MONZA (A.A) - 12.09.2010 - Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan İtalya Grand Prix'sini, Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso kazandı. İtalya'nın Milano kenti yakınlarındaki 5 bin 793 metre uzunluğundaki ''Monza Otodromu''nda koşulan İtalya Grand Prix'sine ilk cepten (Pole position) başlayan Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso, damalı bayrağı ilk sırada geçti. Avrupa kıtasında koşulan son yarış olan İtalya Grand Prix'sini Alonso, 1 saat 16 dakika 24.572 saniyede tamamladı. Yarışa ikinci cepten başlayan McLaren Mercedes pilotu İngiliz Jenson Button ise yarışın başında liderliği eline geçirse de bu üstünlüğünü koruyamadı ve 2.9 saniye farkla mücadeleyi lider Alonso'nun arkasında tamamladı. Bir diğer Ferrari pilotu Brezilyalı Felipe Massa da yarışı, başladığı gibi 3. sırada, liderin 4.2 saniye arkasında kalarak tamamladı ve markalar klasmanında takımına önemli katkı yaptı. 2008 yılı şampiyonu McLaren Mercedes pilotu İngiliz Lewis Hamilton ise yarışın henüz ilk turunda yaptığı kaza nedeniyle yarış dışı kalırken, pilotlar sıralamasında zirvedeki yerini İtalya Grand Prix'sini 6. sırada tamamlayan Red-Bull Renault'nun Avustralyalı pilotu Mark Webber'e kaptırdı. -PİLOTLAR VE MARKALAR KLASMANINDA LİDER RED-BULL- 1. Mark Webber (Avustralya) Red Bull 187 puan 2. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren 182 3. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 166 4. Jenson Button (İngiltere) McLaren 165 5. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull 163 6. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 124 7. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes GP 112 8. Robert Kubica (Polonya) Renault 108 9. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes GP 46 10. Adrian Sutil (Almanya) Force India 45 11. Rubens Barrichello (Brezilya) Williams 31 12. Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber 21 13. Vitaly Petrov (Rusya) Renault 19 14. Nico Huelkenberg (Almanya) Williams 16 15. Vitantonio Liuzzi (İtalya) Force India 13 16. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso 7 17. Pedro de la Rosa (İspanya) Sauber 6 18. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso 3 19. Heikki Kovalainen (Finlandiya) Lotus 0 20. Karun Chandhok (Hindistan) HRT 0 21. Lucas Di Grassi (Brezilya) Virgin 0 22. Jarno Trulli (İtalya) Lotus 0 23. Bruno Senna (Brezilya) HRT 0 24. Timo Glock (Almanya) Virgin 0 25. Sakon Yamamoto (Japonya) HRT 0 -MARKALAR KLASMANI- 1. RedBull-Renault 350 puan 2. McLaren-Mercedes 347 3. Ferrari 290 4. Mercedes 158 5. Renault 127 6. Force India - Mercedes 58 7. Williams - Cosworth 47 8. BMW Sauber - Ferrari 27 9. Toro Rosso - Ferrari 10 10. Lotus - Cosworth 0 10. HRT - Cosworth 0 10. Virgin - Cosworth 0 İtalya Grand Prix'si ile Formula 1 Avrupa kıtasına veda ederken, sezonun 15. yarışına 26 Eylül tarihinde Singapur ev sahipliği yapacak.