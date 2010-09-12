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Spor

İTALYA'DA ZAFER ALONSO'NUN  MONZA (A.A) 

12 Eylül 2010 20:13

-İTALYA'DA ZAFER ALONSO'NUN  MONZA (A.A) - 12.09.2010 - Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan İtalya Grand Prix'sini, Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso kazandı.  İtalya'nın Milano kenti yakınlarındaki 5 bin 793 metre uzunluğundaki ''Monza Otodromu''nda koşulan İtalya Grand Prix'sine ilk cepten (Pole position) başlayan  Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso, damalı bayrağı ilk sırada geçti. Avrupa kıtasında koşulan son yarış olan İtalya Grand Prix'sini Alonso, 1 saat 16 dakika 24.572 saniyede tamamladı.   Yarışa ikinci cepten başlayan McLaren Mercedes pilotu İngiliz Jenson Button ise yarışın başında liderliği eline geçirse de bu üstünlüğünü koruyamadı ve 2.9 saniye farkla mücadeleyi lider Alonso'nun arkasında tamamladı.  Bir diğer Ferrari pilotu Brezilyalı Felipe Massa da yarışı, başladığı gibi 3. sırada, liderin 4.2 saniye arkasında kalarak tamamladı ve markalar klasmanında takımına önemli katkı yaptı.  2008 yılı şampiyonu McLaren Mercedes pilotu İngiliz Lewis Hamilton ise yarışın henüz ilk turunda yaptığı kaza nedeniyle yarış dışı kalırken, pilotlar sıralamasında zirvedeki yerini İtalya Grand Prix'sini 6. sırada tamamlayan Red-Bull Renault'nun Avustralyalı pilotu Mark Webber'e kaptırdı.  -PİLOTLAR VE MARKALAR KLASMANINDA LİDER RED-BULL-  1. Mark Webber (Avustralya) Red Bull          187 puan  2. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren         182  3. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari          166  4. Jenson Button (İngiltere) McLaren          165  5. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull        163  6. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari            124  7. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes GP         112  8. Robert Kubica (Polonya) Renault            108  9. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes GP    46 10. Adrian Sutil (Almanya) Force India          45 11. Rubens Barrichello (Brezilya) Williams      31 12. Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber            21 13. Vitaly Petrov (Rusya) Renault               19 14. Nico Huelkenberg (Almanya) Williams         16 15. Vitantonio Liuzzi (İtalya) Force India      13 16. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso         7 17. Pedro de la Rosa (İspanya) Sauber            6 18. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso       3 19. Heikki Kovalainen (Finlandiya) Lotus         0 20. Karun Chandhok (Hindistan) HRT               0 21. Lucas Di Grassi (Brezilya) Virgin            0 22. Jarno Trulli (İtalya) Lotus                  0 23. Bruno Senna (Brezilya) HRT                   0 24. Timo Glock (Almanya) Virgin                  0 25. Sakon Yamamoto (Japonya) HRT                 0      -MARKALAR KLASMANI- 1. RedBull-Renault         350 puan 2. McLaren-Mercedes        347 3. Ferrari                 290 4. Mercedes                158 5. Renault                 127 6. Force India - Mercedes   58 7. Williams - Cosworth      47 8. BMW Sauber - Ferrari     27 9. Toro Rosso - Ferrari     10 10. Lotus - Cosworth         0 10. HRT - Cosworth           0 10. Virgin - Cosworth        0 İtalya Grand Prix'si ile Formula 1 Avrupa kıtasına veda ederken, sezonun 15. yarışına 26 Eylül tarihinde Singapur ev sahipliği yapacak. 

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