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Spor

İtalya'da yine bir skandal; bu kez doping

Lucioni için 1 yıldan 4 yıla kadar men cezası istendi

23 Eylül 2017 13:35

Bir dönem sıkça bahis ve şike skandallarıyla gündeme gelen İtalya Serie A futbol liginde bu kez doping skandalı yaşandı. Serie A ekiplerinden Benevento'nun kaptanı Fabio Lucioni'nin doping testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Benevento'nun ligin 3. haftasında sahasında Torino'ya 1-0 yenildiği maçın ardından girdiği doping testi pozitif çıkan kaptan Lucioni'nin analizinde anabolik madde Clostebol'e rastlandığı belirtildi.

Dopingle mücadele savcılığınca tedbirli olarak spor mahkemesine sevk edilen Lucioni'nin lisansı askıya alındı. Lucioni, takımının Serie A'da bu hafta Crotone ile yapacağı maçta kadroda yer alamayacak.

Fabio Lucioni'nin 1 yıldan 4 yıla kadar sahalardan men cezası alma riski bulunduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin İtalyan ANSA ajansına konuşan 29 yaşındaki futbolcu, iyi inancını koruduğunu söyledi.

Lucioni, kendisine önerilen tedavi neyse onu uyguladığını ve bunun dışında bir şey yapmadığını dile getirdi.

Benevento kulübü ise takım kaptanının destekçisi olduklarını açıkladı.

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