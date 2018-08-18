İtalya'da yıkılan köprüde ölenler için yapılan devlet törenini bazı aileler boykot etti

İtalya'nın Cenova kentinde geçen salı günü (14 Ağustos) bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için bugün devlet töreniyle toplu cenaze düzenlendi ve ulusal yas ilan edildi. Ancak yakınlarını kaybeden ailelerin yarısı, politikacılara tepki göstererek resmi törene katılmadı.

Çöken A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü'nün enkazında arama çalışmaları günlerdir aralıksız sürüyor. Son olarak bu sabaha karşı 3 kişilik bir ailenin daha cansız bedenlerine ulaşılmasıyla ölü sayısı 41'e yükseldi.

Cenaze törenine birçok siyasetçi katıldı

Arama çalışmaları sürerken, cesetleri bulunanlar için bugün Cenova'da devletin zirvesinin de katılımıyla bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giuseppe Conte, Başbakan Yardımcıları Luigi Di Maio ve Matteo Salvini'nin de aralarında yer aldığı çok sayıda devlet ve hükümet temsilcisi katıldı.

Yıkılan köprünün enkazında günlerdir aralıksız arama-kurtarma çalışmaları yapan itfaiye ekipleri, törenin yapıldığı Genova Fuar Alanı'na girdiğinde, 3 bin kişilik salonda büyük bir alkış koptu.

Cenova kentinin futbol takımları Genoa ve Sampdorialı futbolcular da yan yana cenazeye katıldı.



Kazada hayatını kaybeden Müslümanlar için cenaze namazı kılındı

Katolik geleneklerine göre yapılan dini töreni, Cenova Başpiskoposu Kardinal Angelo Bagnesco yönetti. Katolik ayininin ardından, hayatını kaybedenler arasında yer alan Arnavutluk asıllı 2 Müslüman için de bir imam cenaze namazı kıldırdı.

Tepki gösteren bazı aileler resmi törene katılmadı

Öte yandan köprünün yıkılmasında, siyasetçilerin de sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle tepki gösteren bazı aileler resmi törene katılmayı reddetti.

Bugüne kadar cesedine ulaşılan 38 kişinin yalnızca 19'unun tabutu cenaze töreninde yer aldı. Diğer 19 kişinin aileleri ise kaybettikleri yakınları için devlet töreni yerine özel törenler düzenleme kararı aldı.

"Kader değil devlet""

Olayda hayatını kaybedenlerden 29 yaşındaki Giovanni Battiloro için dün memleketi Torre del Greco'da yapılan özel cenaze töreninde babası Roberto Battiloro, "Devlet vatandaşlarını korumadı. Benim oğlum öldürüldü" diyerek tepki gösterdi. Giovanni Battiloro ile aynı otomobilde yaşamını yitiren 3 arkadaşı için yapılan cenaze töreninde "Antonio, Matteo, Giovanni ve Gerardo… Kader değil devlet" yazılı bir pankart da asıldı.