İtalya'da yetki yerel yönetimlere geçti

İtalya'da akşam saatlerinde Senato'nun verdiği onayla, yönetimde yetki devri gerçekleşti. 154 `evet' oyuna karşı 6 `hayır' oyuyla kabul edilen yasa değişikliği kamuoyuna `Federalizmin Yasalaşması' olarak yansıtıldı. Yasa kapsamında ülke genelinde yetki, yerel yönetimlerde olacak.



Bu çerçevede yetkiler bölge yönetimlerine devredildi. Buna göre yerel yönetimlerin oluşturacağı yerel yasaların geçerliliği ve gücü, ulusal yasalarla aynı etkinliğe sahip olacak. Bunun yanında vergi gelirlerinin büyük bir bölümü de yerel yönetimlere devredildi. Bu yasadan en karlı çıkan ise başkent Roma oldu. Daha önce tarihi, kültürel ve sanatsal eserlerin korunmasına yönelik merkezi yönetime gelen para, Roma bölge yönetiminin kasasına girecek.



Milliyetçiler bayram etti



Yasanın kabul edilmesi, özellikle ırkçılığa varan uygulamalarıyla şimşekleri üzerine çeken ve iktidarın milliyetçi kanadını oluşturan Lega Nord (Kuzey Ligi) tarafından bayram havasında karşılandı. Parti, daha önce de `Ülke yönetiminin tamamen federalleştirilmesi' yönündeki açıklama ve çalışmalara imza atmıştı. (DHA)

